В Красноярске разработали новую технологию 3D-печати медью

Руководитель проекта Алексей Причина сообщил ТАСС, что был проведен детальный патентный анализ и определены ключевые параметры, влияющие на качество печати. «Это плотность тока, состав электролита и скорость перемещения сопла. Нам удалось разработать математическую модель, которая описывает скорость роста медного слоя. Это позволяет точно управлять процессом и избегать дефектов, таких как рыхлость осадка или отслаивание. Новый подход позволяет решить проблему низкой адгезии меди и деформаций, характерных для лазерной печати. Технология ориентирована на создание прототипов и малых партий деталей, где использование промышленных лазерных систем нерентабельно. Особый интерес метод представляет для изготовления волноводов и компонентов радиоэлектронной аппаратуры, где важны высокая электропроводность меди и точность геометрии», — отметил Причина.