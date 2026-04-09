В Красноярске разработали новую технологию 3D-печати медью

КРАСНОЯРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Специалисты Университета Решетнева в Красноярске создали новую технологию 3D-печати медью. Она позволяет отказаться от дорогостоящих лазерных систем и металлических порошков, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Специалисты Университета Решетнева представили новую аддитивную технологию формирования деталей из медных сплавов, которая позволяет отказаться от дорогостоящих лазерных систем и металлических порошков. Разработка ведется с использованием метода направленного электроосаждения в системе 3D-принтера, что открывает возможности для недорогого и быстрого прототипирования сложных изделий», — сообщили в пресс-службе.
По данным разработчиков, традиционные методы печати металлами (такие как SLM или DMLS), сталкиваются с серьезными трудностями при работе с медью. «Из-за высокой температуры плавления (1 085 °C), склонности к окислению и высокой отражающей способности процесс становится энергозатратным и сложным. Как показал проведенный командой анализ, стоимость промышленного оборудования начинается от 16 млн рублей, а цена порошков достигает 100 тысяч рублей за 5 кг, что делает мелкосерийное производство экономически невыгодным. В качестве альтернативы исследователи предложили использовать принцип гальванопластики, интегрированный в 3D-принтер», — пояснили в университете.
Руководитель проекта Алексей Причина сообщил ТАСС, что был проведен детальный патентный анализ и определены ключевые параметры, влияющие на качество печати. «Это плотность тока, состав электролита и скорость перемещения сопла. Нам удалось разработать математическую модель, которая описывает скорость роста медного слоя. Это позволяет точно управлять процессом и избегать дефектов, таких как рыхлость осадка или отслаивание. Новый подход позволяет решить проблему низкой адгезии меди и деформаций, характерных для лазерной печати. Технология ориентирована на создание прототипов и малых партий деталей, где использование промышленных лазерных систем нерентабельно. Особый интерес метод представляет для изготовления волноводов и компонентов радиоэлектронной аппаратуры, где важны высокая электропроводность меди и точность геометрии», — отметил Причина.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) образован в 2016 году. Вуз является ведущим образовательным и исследовательским центром, занимающимся разработками в сферах космических технологий.