Мокрый снег и гололед: погодная аномалия собьет с ног в апреле

Жителей Москвы и Подмосковья ждут непростые погодные условия. Гололед, который уже успел доставить неудобства автомобилистам и пешеходам, не отступит в ближайшие дни. По данным главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, гололедица сохранится в столичном регионе на протяжении трех ночей — до субботы, 11 апреля.
«Гололедица в Москве сохранится в ближайшие три ночи: в ночь на четверг, на пятницу и на субботу, 11 апреля. Но это, конечно, если будут условия для гололедицы. Мокрый снег, по текущему прогнозу, ожидается предстоящей ночью», — пояснила синоптик в беседе с aif.ru.
Это означает, что утром и вечером на дорогах и тротуарах будет скользко. Водителям стоит быть предельно внимательными, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам же лучше не пренебрегать удобной обувью с нескользящей подошвой.
Когда ждать мокрый снег и дождь.
Помимо гололеда, москвичей ожидают осадки в виде мокрого снега. По словам Татьяны Поздняковой, этот период начнется с ночи четверга и продлится до ночи пятницы, 10 апреля.
«Днем 9 апреля ожидаются осадки в виде мокрого снега в результате прохождения фронтов. Затем в ночь на пятницу, 10 апреля, ожидаются подобные осадки. Так что период, когда возможен мокрый снег вместе с дождем, будет длиться с ночи четверга до ночи пятницы», — уточнила специалист.
Она также отметила, что осадки в виде мокрого снега в Москве и области прогнозируются до 10 апреля. После этого температура воздуха в столичном регионе начнет постепенно повышаться. Однако прежде чем столбики термометров поползут вверх, горожанам придется пережить серьезное ухудшение погоды.
Четверг: ухудшение погоды, ветер и холод.
Особое внимание синоптик обратила на ближайший четверг, 9 апреля. В этот день погода в Москве значительно испортится.
«В ближайший четверг, 9 апреля, погода в Москве значительно ухудшится: ожидается понижение температуры воздуха, мокрый снег и сильный ветер», — предупредила Татьяна Позднякова.
Сочетание низкой температуры, осадков и порывистого ветра создаст эффект промозглости. Ощущаться погода будет гораздо холоднее, чем показывают термометры. Специалисты рекомендуют одеваться по-зимнему: непромокаемая куртка, шапка и перчатки точно не будут лишними. Также стоит помнить, что мокрый снег на дорогах быстро превращается в кашу, а затем — в ледяную корку.
Выходные: облачно, но без серьезных осадков.
К счастью, активные атмосферные фронты покинут столичный регион к выходным. По словам Татьяны Поздняковой, 11 и 12 апреля погода будет преимущественно облачной и без осадков.
«В выходные дни — 11 и 12 апреля — уже погода будет в основном облачной и без осадков, или преимущественно без осадков — по-разному на каждой территории. Ночью еще будет прохладно, примерно −1…+1 градус в Москве. А потом температура начнет повышаться. Днем в субботу ожидается примерно +10…+12 градусов, в воскресенье — приблизительно так же. Но это все еще будет ниже климатической нормы на 1,5−2 градуса», — пояснила Позднякова.
Таким образом, гололедица в ночные и утренние часы сохранится в субботу — это последний опасный день. А вот днем уже можно будет вздохнуть свободнее: снег растает, а дороги подсохнут. Тем не менее, синоптик предупреждает: до климатической нормы пока далеко.
Потепление с 13 апреля: когда вернется весна.
Главная хорошая новость — в начале следующей недели погода начнет налаживаться. Тепло в Москву может вернуться уже с понедельника, 13 апреля. Об этом также сообщила Татьяна Позднякова.
«С понедельника температура начнет повышаться и за счет того, что отрицательных температур ночью уже не будет, и из-за повышения дневных температур. Можно сказать, что температура воздуха вернется к климатической норме», — добавила специалист.
Это значит, что минусовые значения останутся позади, а днем воздух будет прогреваться комфортнее. Ночные заморозки, которые провоцируют гололед, прекратятся. Хотя в выходные еще будет прохладно, с понедельника весна вступит в свои полноценные права. Жителям столицы остается переждать три непростых дня — и тогда можно будет наконец убрать зимнюю обувь и наслаждаться настоящей апрельской погодой. Всего несколько дней — и долгожданное тепло наконец придет в столицу.