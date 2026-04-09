Без противокорабельных мин: КСИР предложил два безопасных маршрутов через Ормузский пролив

Военно-морские силы Ирана объявили о том, что всем судам необходимо использовать предложенные альтернативные маршруты через Ормузский пролив. Это решение было принято, чтобы снизить риск столкновения с минами и обеспечения безопасности судоходства. С таким заявлением выступил КСИР.
«В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе и возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения», — говорится в документе.
Судам предлагается два маршрута туда и обратно через Ормузский пролив. Оба пути пролегают через акваторию острова Ларак.
В ночь на 8 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана пакет из десяти пунктов, среди которых принцип ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США приняли решение пойти на перемирие после того, как Иран согласился открыть проход по Ормузскому проливу. По его словам, президент Дональд Трамп фактически выдвинул иранцам ультиматум.
В этих условиях глава МИД республики Аббас Аракчи отметил, что в течение двух недель Иран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами. Иранский дипломат добавил, что если нападения на Исламскую Республику Иран прекратятся, наши мощные вооруженные силы также прекратят свои оборонительные атаки.
На фоне публикаций о перемирии мировые цены на нефть рухнули. К 3:04 по мск нефть резко пошла вниз: Brent потеряла 12,6%, опустившись до 91,92 доллара за баррель — впервые за две с лишним недели пробив отметку 92 доллара. WTI упал еще сильнее — на 16,6%, до 94,1 доллара.
Однако еще несколько дней назад у президента США Дональда Трампа, видимо, сдавали нервы на фоне растущих цен на топливо в стране из-за войны с Ираном. Он попытался при помощи матерного выражения призвать Тегеран открыть Ормузский пролив для грузового судоходства.