«Градус вражды превышает горение любви»: епископ указал на главное предвестье Второго пришествия Христа

Викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии и епископ Павлово-Посадский Силуан напомнил главное предвестье Второго пришествия Христа. По его словам, мнение, что им можно считать схождение или несхождение Благодатного огня, ошибочное. Епископ рассказал, что второе пришествие Христа предвещает вражда в обществе. Так он сообщил в ходе пресс-конференции о Пасхе в международном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Епископ пояснил, что поверье о схождении и несхождении Благодатного огня не библейское. При этом он отметил, что не «умаляет его значения». Однако в Библии указаны другие предвестья второго пришествия, добавил викарий патриарха Московского и всея Руси.
«Один из самых главных признаков, и самых трагичных — то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак», — поделился епископ Павлово-Посадский Силуан.
Он выразил надежду на Божье чудо. Епископ считает, что Господь может преодолеть земные ограничения и спасти людей. Однако в это нужно верить. Викарий патриарха Московского и всея Руси назвал Пасху главным чудом.
«Оно совершается в каждом православном храме. А Благодатный огонь в Иерусалиме, даст Бог, сойдет», — подытожил епископ.
Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Альвиан Тхелидзе рассказал, как проходит неделя до Пасхи. В православии эти семь дней называют Страстной седмицей. Текущая неделя завершает Великий пост. Каждая служба в храме в эти семь дней — особая и не повторяется в течение года. Все богослужения посвящены последним дням Христа перед распятием.
Традиционно в Чистый четверг православные начинают готовить блюда к Пасхе. Трапеза включает куличи, пасхи и яйца. В Великий четверг проводят генеральную уборку дома. Через два дня, в субботу, в храмах начинают освящать куличи и яйца. Люди могут прийти в церковь и стать проводниками благодати Божьей. Освятить куличи при этом можно и дома.