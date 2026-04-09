«Градус вражды превышает горение любви»: епископ указал на главное предвестье Второго пришествия Христа

Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Альвиан Тхелидзе рассказал, как проходит неделя до Пасхи. В православии эти семь дней называют Страстной седмицей. Текущая неделя завершает Великий пост. Каждая служба в храме в эти семь дней — особая и не повторяется в течение года. Все богослужения посвящены последним дням Христа перед распятием.