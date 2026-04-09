Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приамурец приехал в Хабаровск, чтобы красть вещи из офисов для перепродажи

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе крупные.

В Хабаровске завершили расследование уголовных дел в отношении 38-летнего жителя Благовещенска, который приезжал в город специально, чтобы воровать вещи из офисов. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

Мужчина заходил в коммерческие организации и забирал оставленные без присмотра ценные вещи. Сначала он украл телефон вахтёра из комнаты отдыха охраны на улице Тихоокеанской — тот стоил 15 тысяч рублей. Через пять дней в стоматологической клинике на улице Слободской он забрал смартфон администратора за те же 15 тысяч.

Похищенные гаджеты он быстро продал случайным людям на остановках и выручил за них около пяти тысяч рублей. После этого злоумышленник сразу уехал из Хабаровска.

Полицейские уголовного розыска задержали его в Благовещенске. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе крупные.

Расследование завершено, оба уголовных дела направлены в суд.