Приамурец приехал в Хабаровск, чтобы красть вещи из офисов для перепродажи

В Хабаровске завершили расследование уголовных дел в отношении 38-летнего жителя Благовещенска, который приезжал в город специально, чтобы воровать вещи из офисов. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
Мужчина заходил в коммерческие организации и забирал оставленные без присмотра ценные вещи. Сначала он украл телефон вахтёра из комнаты отдыха охраны на улице Тихоокеанской — тот стоил 15 тысяч рублей. Через пять дней в стоматологической клинике на улице Слободской он забрал смартфон администратора за те же 15 тысяч.
Похищенные гаджеты он быстро продал случайным людям на остановках и выручил за них около пяти тысяч рублей. После этого злоумышленник сразу уехал из Хабаровска.
Полицейские уголовного розыска задержали его в Благовещенске. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе крупные.
Расследование завершено, оба уголовных дела направлены в суд.