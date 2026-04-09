В Иркутске начался ремонт спортивных объектов

Иркутск, НИА-Байкал — Муниципальное учреждение «Городской спортивно-методический центр» начало подготовку спортивных площадок к предстоящему весенне-летнему сезону.

Источник: НИА Байкал

Специалисты уже приступили к осмотру и восстановлению объектов.

В планах — уборка, диагностика и ремонт уличных тренажеров, покраска и восстановление покрытий, подготовка воркаут-площадок и хоккейных коробок к переходу на летний режим использования, а также благоустройство прилегающих территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в этом году в областном центре запланирован ремонт семи спортобъектов. За счет городского бюджета заменят основание, борта и освещение на хоккейных кортах по адресам: ул. Пискунова, 102, мкр-н Березовый, 105 и ул. Центральная, 15. Также отремонтируют ограждение и отмостку в ФОК «Юбилейный».

За счет средств фонда поддержки избирательных округов сделают покрытие из искусственной травы на хоккейных кортах на улицах Мичурина, 8 и Байкальская, 190. На последней площадке также обновят основание, сделают бортовое ограждение и освещение. В спорткомплексе «Вымпел» на Трудовой, 115а отремонтируют отмостку.

«В областном центре под управлением ГСМЦ работают 29 открытых хоккейных кортов, и они востребованы круглогодично. Благодаря искусственной траве, которую мы укладываем уже не первый год, летом корты превращаются в многофункциональные зоны для игровых видов спорта, а зимой на такое покрытие проще заливать лед», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.