В Иркутске начался ремонт спортивных объектов

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в этом году в областном центре запланирован ремонт семи спортобъектов. За счет городского бюджета заменят основание, борта и освещение на хоккейных кортах по адресам: ул. Пискунова, 102, мкр-н Березовый, 105 и ул. Центральная, 15. Также отремонтируют ограждение и отмостку в ФОК «Юбилейный».