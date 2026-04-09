«Мошеловка»: Мошенники стали присылать россиянам опасные пасхальные открытки

Мошенники начали рассылать россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

— Мошенники рассылают россиянам фишинговые «открытки» и вирусный контент в преддверии Пасхи, — рассказали там.

Кроме того, аферисты рассылают сообщения под видом приглашений к участию в праздничных конкурсах, сбора пожертвований или предложений о покупке куличей. Они маскируют вирусы под ссылки, перейдя по которым якобы можно увидеть «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем», передает РИА Новости.

Россиянам порекомендовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие «трансляции», а пользоваться только официальными каналами.

Мошенники стали рассылать россиянам письма о несуществующих выигрышах или участии в юбилейном розыгрыше призов от имени интернет-магазина Ozon. Об этом ранее сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.