«Мошеловка»: Мошенники стали присылать россиянам опасные пасхальные открытки

Мошенники начали рассылать россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
— Мошенники рассылают россиянам фишинговые «открытки» и вирусный контент в преддверии Пасхи, — рассказали там.
Кроме того, аферисты рассылают сообщения под видом приглашений к участию в праздничных конкурсах, сбора пожертвований или предложений о покупке куличей. Они маскируют вирусы под ссылки, перейдя по которым якобы можно увидеть «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем», передает РИА Новости.
Россиянам порекомендовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие «трансляции», а пользоваться только официальными каналами.
