В Комсомольске-на-Амуре осудили ОПГ за незаконное получение более полумиллиона соцвыплат

«Восемь жителей Хабаровского и Приморского краев в результате сговора совершили с март по октябрь 2019 года мошеннические действия при получении социальных выплат. Двое из них — организаторы криминальной схемы. В их числе 39-летний житель г. Владивостока, куратор преступной группы и 42-летний местный житель, работающий заместителем директора в одной из спортивных школ г. Комсомольска-на-Амуре. Еще двое членов преступной группы — комсомольчане: мужчина 42 лет и женщина 69 лет, которая нашла исполнителей — пенсионеров в возрасте от 59 до 76 лет, живущих в городе Юности. Мужчина в свою очередь изготовил фальшивые проездные документы для приисканных пенсионеров, которые использовали их в отделениях социального фонда России», — говорится в сообщении.