В Комсомольске-на-Амуре осудили ОПГ за незаконное получение более полумиллиона соцвыплат

В Комсомольске-на-Амуре организаторы и участники группы, обвиняемые в хищении денежных средств, принадлежащих отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, выслушали приговоры. В отношении подсудимых сотрудникам полиции была собрана достаточная доказательственная база для привлечения их к ответственности. Объем уголовного дела составил 37 томов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Восемь жителей Хабаровского и Приморского краев в результате сговора совершили с март по октябрь 2019 года мошеннические действия при получении социальных выплат. Двое из них — организаторы криминальной схемы. В их числе 39-летний житель г. Владивостока, куратор преступной группы и 42-летний местный житель, работающий заместителем директора в одной из спортивных школ г. Комсомольска-на-Амуре. Еще двое членов преступной группы — комсомольчане: мужчина 42 лет и женщина 69 лет, которая нашла исполнителей — пенсионеров в возрасте от 59 до 76 лет, живущих в городе Юности. Мужчина в свою очередь изготовил фальшивые проездные документы для приисканных пенсионеров, которые использовали их в отделениях социального фонда России», — говорится в сообщении.
Установили и задержали всех обвиняемых в 2023 году сотрудники отделения по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре. В ходе обысков по местам их проживания сотрудниками полиции изъяты доказательства их причастности к противоправным деяниям: бумажный резак, поддельные печати российских авиакомпаний и аэропортов, различные накопители информации, смартфоны и иные предметы, значимые для следствия.
Изготовленные мошенниками комплекты документов были сделаны не по шаблону, чтобы не вызвать подозрений. Злоумышленники изготовили маршрутные квитанции электронного билета и посадочные талоны с поддельными печатями авиакомпаний.
Таким образом, подсудимые незаконно получили 529 тысяч 286 рублей.
Согласно материалам следствия, 39-летний житель г. Владивостока и 45-летний заместитель директора спортивной школы города Юности присвоили 50% денежных средств, полученных незаконным путем, разделив их поровну. Остальную часть организаторы распределили между другими участниками организованной группы и гражданами пенсионного возраста. Вырученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
Суд признал организаторов преступной группы виновными по ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Троим из них: 39-летнему жителю г. Владивостока и двум местным жителям, 42-летнему мужчине и 69-летней женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Четвертому участнику организованной группы — 42-летнему комсомольчанину, изготовившему фиктивные проездные документы, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Обвиняемые граждане пенсионного возраста, выступившие в роли исполнителей преступления, признаны судом виновными по ч.2 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Каждому из них назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При этом суд счел возможным освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Ущерб потерпевшей стороне полностью возмещен.
Приговор вступил в законную силу.