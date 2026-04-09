Победители олимпиады по русскому языку в Монголии смогут бесплатного учиться в РФ

УЛАН-БАТОР, 9 апреля. /ТАСС/. Шесть монгольских старшеклассников — победителей олимпиады по русскому языку получили сертификаты, которые дают максимальный балл при подаче заявки на бесплатное обучение в вузах России в 2027—2028 учебном году. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Монгольском государственном университете образования, где прошел финал конкурса.
«В этом году с 6 по 9 апреля в XXIX олимпиаде школьников по русскому языку и XXIX конкурсе на лучшего учителя-русиста в Монголии участвовали более 200 учеников 9 и 12 классов и учителя со всех 21 регионов страны. Русский дом в Улан-Баторе наградил шестерых победителей сертификатами, которые дают максимальный балл при подаче заявки на бесплатное обучение в вузах России в 2027—2028 учебном году», — рассказали в главном педагогическом вузе страны.
Созданный в нем в 2025 году центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку от Российского государственного педагогического университета имени Герцена стал главной площадкой проведения олимпиады. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Батор в сентябре 2024 года объявил о планах увеличить для монгольских студентов до 620 мест квоты правительства на бесплатное обучение в магистратуре, ординатуре и аспирантуре российских вузов, а также по программам дополнительного профессионального образования (ДПО).