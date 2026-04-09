Победители олимпиады по русскому языку в Монголии смогут бесплатного учиться в РФ

Созданный в нем в 2025 году центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку от Российского государственного педагогического университета имени Герцена стал главной площадкой проведения олимпиады. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Батор в сентябре 2024 года объявил о планах увеличить для монгольских студентов до 620 мест квоты правительства на бесплатное обучение в магистратуре, ординатуре и аспирантуре российских вузов, а также по программам дополнительного профессионального образования (ДПО).