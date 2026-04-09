Клещи пошли в атаку: за неделю почти 30 жителей края обратились к врачам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Клещи становятся все активнее.

Источник: НИА Красноярск

Только за последнюю неделю с жалобами на присасывание к медикам обратились 29 человек, среди них — 9 детей. Всего с начала сезона зарегистрирован 31 пострадавший, сообщает Роспотребнадзор.

Больше всего случаев зафиксировано в Красноярске — 14. В Шушенском округе выявлено 6 случаев, в Ермаковском — 3, в Боготольском — 2. Еще по одному обращению зарегистрировано в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Большемуртинско-Сухобузимском, Емельяновском, Идринско-Краснотуранском и Каратузском округах.

Специалисты напоминают: в период активности клещей важно соблюдать меры предосторожности. Жителям края также рекомендуют заранее позаботиться о вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.