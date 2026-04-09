Трое хабаровчан легализовали в России 161 мигранта

За свои услуги злоумышленники брали с каждого человека около 135 тысяч рублей.

В Хабаровске суд вынес приговор троим местным жителям, которые организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России. Об этом сообщила hab.aif.ru старший помощник прокурора центрального района Галина Ворощенко.

С 2020 по 2023 год группа из мужчины и двух женщин занималась оформлением подложных документов для мигрантов. Они помогали 161 иностранцу получить право на временное проживание и работу в России, хотя те не имели на это законных оснований. За свои услуги злоумышленники брали с каждого человека около 135 тысяч рублей.

Дело возбудили после материалов, которые передали сотрудники УФСБ. Приговор выносил Центральный районный суд.

«Одной женщине назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф 300 тысяч рублей. Второй — 3 года условно с испытательным сроком 2 года и штраф 200 тысяч рублей. Мужчине дали 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штраф 200 тысяч рублей», — прокомментировала Галина Ворощенко.

Приговор вступил в законную силу.