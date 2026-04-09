«Камера-садист», дом Драко и немыслимый бюджет. Что ждать от сериала «Гарри Поттер»

Кинофраншиза о Гарри Поттере — одна из самых успешных в истории: это восемь картин, собравших более $7,7 млрд в мировом прокате, и поколение зрителей, для которых созданный британским художником-постановщиком Стюартом Крейгом Хогвартс стал таким же каноничным, как текст Роулинг. Но при всей любви к кинематографу многие поклонники книг понимают, что киноадаптация — это компромисс.
Двухчасовой хронометраж вынуждал сценаристов вырезать важные сюжетные линии, упрощать характеры и менять тональность. Когда весной 2023 года телеканал HBO анонсировал сериал, в котором каждой книге посвятят отдельный сезон, у поттероманов появилась надежда: наконец можно увидеть историю юного волшебника без купюр. Когда трейлер сериала побил рекорды просмотров HBO, стало ясно, что зрители готовы дать новинке шанс.
Три преимущества.
HBO уже сформировала актерский состав, авторы проекта дали первые интервью, появились фото со съемок площадки и промокадры из сериала, а главное — стали известны имена шоураннеров и других участников съемочной команды. Анализ этой информации позволяет сделать вывод, что нас ждет не телевизионный ремейк фильмов или их высокобюджетная копия, а структурно иной проект, у которого есть шансы стать бережным, точным и полновесным дополнением к книгам.
У сериала есть минимум три козыря, которых не было у фильмов: это хронометраж (8−10 часов на сезон вместо 2−2,5 часа на фильм), смещение нарративной перспективы (мы увидим мир не только глазами Гарри) и команда из «Наследников» — творцы, которые умеют делать сложных персонажей.
Трое из 30 тысяч.
После 8 месяцев поисков и 32 тыс. просмотренных проб выбор пал на новичков Доминика Маклафлина (Гарри Поттер), Арабеллу Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластера Стаута (Рон Уизли). Роулинг, которая выступит одним из продюсеров новинки, комментируя подбор актеров, написала в X: «Все трое чудесные. Большего я и желать не могла».
Лицо кинофраншизы Дэниел Рэдклифф после новостей о кастинге написал Маклафлину письмо. Он добавил, что не хочет быть «странным фантомом» в жизни этих детей. Также он предположил, что одним из способов заботы о новых исполнителях ролей поттерианы станет отсутствие вопросов им об их предшественниках. Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли, в свою очередь отправил сообщение Стауту.
Роль Дамблдора получил лауреат «Эмми» 80-летний Джон Литгоу, который порадовался, что его контракт рассчитан на восемь лет: «Ух ты, значит, я доживу до 88! Так в моем соглашении прописано». Снейпа в сериале играет Паапа Эссиеду, чей цвет кожи вызвал бурную реакцию аудитории. Из-за угроз и оскорблений в адрес актера на съемочной площадке пришлось усилить меры безопасности.
О критике.
Когда появились первые фото со съемочной площадки, фанаты заметили деталь, которая их одновременно обрадовала и встревожила: костюм Хагрида (Ник Фрост) выглядел почти так же, как тот, что носил Робби Колтрейн в фильмах.
Крис Коламбус, режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере («Философский камень» и «Тайная комната»), стоявший у истоков киновселенной, раскритиковал такой подход: «Я видел фотографии. Ник Фрост носит такой же костюм, который мы разработали для Хагрида. Буквально тот же самый. И часть меня думает: какой в этом смысл? Я полагал, что для сериала создадут что-то новое — костюмы и остальное, но пока это выглядит как-то же самое».
Зачем переснимать.
У фандома кинофраншизы есть список претензий, который издания вроде GameRant и ScreenRant составляли годами. И у сериала есть шанс вычеркнуть из списка множество пунктов.
Многие отмечают, что в фильмах Рона превратили в комического персонажа, чья функция — в основном паниковать и иногда шутить. Показательный пример — сцена с «Дьявольскими силками» в «Философском камне». В фильме герой в ужасе кричит, а в книге сохраняет хладнокровие и предлагает решение проблемы. Это ключевой для персонажа момент находчивости, который кинокартины проигнорировали. Сериал может вернуть Рону его героические черты и показать борьбу с неуверенностью, которая в книгах делает его победы над собой значимыми.
В фильмах Гермиона — образец совершенства, который никогда не ошибается. В книгах она живой человек, который фанатично упрямится и иногда бывает неправ. У Роулинг Гермиона одержима идеей освободить домовых эльфов, вяжет им шапки, которые те отказываются носить, и переживает, что «угнетенные не хотят освобождения». Это сложная, неудобная, но важная тема, которая делает героиню «объемной» и становится важной частью ее отношений с Роном. В фильмах от этой линии осталась одна шутка про носок Добби.
От «взгляда через плечо» — в дом Малфоев.
Структурная особенность фильмов франшизы — их нарративная ограниченность. Камера почти всегда привязана к Поттеру: мы видим магический мир так, как его видит главный герой. Это работало для киноформата, но сериал заглянет туда, куда Гарри не мог попасть.
Звезда сериала «Повелитель мух» 14-летний Локс Пратт, исполняющий в «Гарри Поттере» роль Драко Малфоя, рассказал об этом отличии: «[Книги] в основном показывают все с точки зрения Гарри, из-за его плеча — это прекрасно, и именно так фильмы тоже это обыгрывали. У нас есть гораздо больше того, что можно увидеть. Вы можете увидеть всех преподавателей в их маленьких кабинетах. Вы можете увидеть Драко дома».
Посмотреть на жизнь Малфоев изнутри, на их семейную динамику, давление Люциуса на сына, сцены, которые объясняют, почему Драко стал тем, кем стал, — это возможность превратить персонажа из типичного школьного хулигана в трагическую фигуру. У фильмов, в отличие от сериала, на это не было ни времени, ни структурной возможности.
«Камера-садист» для сложных героев.
Фильмы меняли режиссеров, а с ними менялся и стиль: от уютной сказки Коламбуса и почти нуарной версии Альфонсо Куарона до блокбастера Дэвида Йейтса. Сериал может сохранить единую ДНК на протяжении всех сезонов. Когда HBO объявила имена шоураннеров, это вызвало неоднозначную реакцию аудитории. Франческа Гардинер и Марк Майлод пришли из мира «Наследников» — одного из самых мрачных, циничных и психологически точных сериалов последних лет, который рассказывает о семье, владеющей медиаимперией. Пожилой патриарх решает, кто из четырех детей займет его место, и начинается жестокая и местами комичная борьба за власть, где все предают всех, чтобы оказаться на вершине. Назначение Гардинер и Майлода считывается как заявка на конкретный тон «Гарри Поттера».
Метод Майлода — долгие, непрерывные дубли, «камера-садист», которая не отворачивается от боли и стыда персонажа, — помогает показывать неоднозначных героев с беспощадной, но сочувственной честностью. В мире «Гарри Поттера» такой подход может превратить Снейпа из карикатурного злодея в фигуру, чья внутренняя трагедия будет очевидна, Драко — из шаблонного антагониста в личность, зажатую между страхом и долгом, а Слизерин — из факультета плохих парней в сообщество сложных людей под гнетом ожиданий. Гардинер работала над адаптацией «Темных начал» — еще одного непростого литературного источника, требующего сохранить мрачную тональность и философскую глубину.
Роулинг одобрила кандидатуры Майлода и Гардинер: «Они оба искренне увлечены миром Гарри Поттера. Прочитав сценарий пилотной серии Франчески и проникнувшись видением Марка, я получила уверенность, что телешоу более чем оправдает ожидания».
Беспрецедентные инвестиции.
Бюджет нового сериала HBO стал одной из главных тем обсуждения. По информации портала Collider, Warner Bros. вложила около $1,27 млрд только в создание инфраструктуры на студии Leavesden в Хартфордшире. Речь идет не просто о съемочных павильонах, а о городке с дорогами, парковками и полноценными декорациями, включая новую версию Тисовой улицы. В нем также есть школа для юных актеров и медицинский центр. В 2023 году председатель и генеральный директор HBO и Max Content Кейси Блойс заявил, что бюджет сериала будет сопоставим с бюджетом «Игры престолов» и «Дома Дракона». Глава оригинального контента HBO Max Сара Обри отметила, что в сериал вложили «огромные средства». «Мы сделали финансовые вложения, которые обычно не делают при создании телешоу», — добавила она.
Обри также рассказала, что во время визита на съемочную площадку инфлюенсеры «все до единого» плакали, увидев, как магический мир Роулинг воплотился в живых декорациях.
По информации The Sun, гонорары исполнителей главных ролей за первый сезон составят порядка $600 тыс. Как отмечает источник издания, «если они продолжат в том же духе, то смогут стать мультимиллионерами еще до достижения 18 лет».
Премьера шоу запланирована на 25 декабря. В этот день у HBO появится шанс представить не замену фильмам, а всеобъемлющее дополнение к серии книг. Наследие Роулинг переживет новое рождение: у Поттера появится еще одно поколение фанатов, а у тех, кто вырос на фильмах, — возможность вернуться в волшебный мир за новыми эмоциями, задержаться в каждом коридоре Хогвартса и увидеть историю Мальчика, который выжил, во всей полноте.