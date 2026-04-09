«Камера-садист», дом Драко и немыслимый бюджет. Что ждать от сериала «Гарри Поттер»

Фильмы меняли режиссеров, а с ними менялся и стиль: от уютной сказки Коламбуса и почти нуарной версии Альфонсо Куарона до блокбастера Дэвида Йейтса. Сериал может сохранить единую ДНК на протяжении всех сезонов. Когда HBO объявила имена шоураннеров, это вызвало неоднозначную реакцию аудитории. Франческа Гардинер и Марк Майлод пришли из мира «Наследников» — одного из самых мрачных, циничных и психологически точных сериалов последних лет, который рассказывает о семье, владеющей медиаимперией. Пожилой патриарх решает, кто из четырех детей займет его место, и начинается жестокая и местами комичная борьба за власть, где все предают всех, чтобы оказаться на вершине. Назначение Гардинер и Майлода считывается как заявка на конкретный тон «Гарри Поттера».