Почему хоронят ногами к кресту

Многие, впервые оказавшись на православном кладбище, замечают, что покойников хоронят ногами к кресту. Такая ориентация напрямую связана с ожиданием Второго пришествия Христа. Согласно Евангелию, Спаситель придет с востока — «как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада». Усопший должен быть готов встать и увидеть Господа лицом.
Как ставят гроб в доме правильно.
Главное правило расположения: лицо покойника должно быть обращено к домашним иконам. Гроб же не должен стоять на полу. Контакт с полом в народных поверьях символизирует «привязывание» души к земле. Почему покойников выносят вперед ногами.
Как гроб ставят в храме.
В православной традиции чинопоследование погребения включает строго регламентированный этап внесения и установки гроба в храме. Этот ритуал несет не только сакральный смысл, но и практическую логистику, закрепленную в уставе.
Когда процессия прибывает к церкви, гроб с телом останавливается у входа ногами вперед. Так делают, чтобы покойный символически «входил» в храм, как в последний дом, своим естественным путем. Носильщики (обычно четверо или шестеро мужчин) поднимают крышку гроба: её оставляют в притворе или на паперти. Само погребальное ложе вносят через центральные врата без лишних слов — это подчеркивает равенство всех перед Творцом.
Внутри храма гроб устанавливают на специальное возвышение — тетрапод или катафалк — в центре помещения. Важный нюанс: ноги усопшего всегда обращены к алтарю, а лицо — на запад. Почему именно так? По канону, алтарь символизирует Рай и Царствие Небесное, куда должна стремиться душа, а запад ассоциируется с концом земного пути и закатом жизни. Таким образом, покойный как бы «смотрит» на восток, ожидая всеобщего воскресения.
Перед установкой на место священник совершает каждение: он обходит гроб с кадилом, читая заупокойные молитвы. Затем на руки и лоб усопшего кладут венчик с молитвой — это подготовка к чину отпевания. Важно, что гроб не закрывают крышкой до самого конца службы: она лежит отдельно, обычно у южной или северной стены.
В момент, когда гроб уже стоит на катафалке, зажигаются четыре подсвечника по углам — знак того, что умерший перешел из временной жизни в вечную, где Христос есть Свет истинный. Прихожане во время установки молятся стоя, без земных поклонов, так как заупокойная служба не предполагает коленопреклонения.
Почему гроб забивают гвоздями.
Символизм этого действия многослоен. Во-первых, гвозди в христианстве напрямую отсылают к орудиям Страстей Христовых. Как Спаситель был пригвожден ко кресту, так тело усопшего символически «запечатывается» в гробу в ожидании всеобщего воскресения. Это напоминание о жертве и победе над смертью. Во-вторых, забивание гвоздей — акт окончательного расставания. До этого момента гроб был открыт, и все могли попрощаться. Звук молотка — точка невозврата, психологическая граница между «он еще здесь» и «он уже в пути». В-третьих, закрытый и заколоченный гроб символизирует сохранение тайны смерти до Второго пришествия: никто не должен тревожить останки.
Но есть и чисто практическая целесообразность. Современные гробы перевозят на катафалке, опускают в могилу на лямках, а затем засыпают землей. Если не забить гвозди, во время транспортировки или падения в яму тяжелая деревянная крышка может слететь, что приведет к ужасному с психологической точки зрения результату — обнажению тела. Кроме того, давление грунта при засыпке может сместить плохо закрепленную крышку, и могила «вспучится». Гвозди обеспечивают целостность конструкции на этапе погребения.
Сколько гвоздей забивают в гроб.
При заколачивании гроба используют 6−8 гвоздей. Гвозди забивают родственники. В традиции принято, чтобы последнюю дань уважения отдавали самые близкие люди: сын, брат или муж. Однако психологически это тяжело, поэтому часто эту обязанность перекладывают на распорядителя похорон или же сотрудника ритуальной службы. Священник же только благословляет действие и читает молитву, но физически молоток в руки не берет. Забивать гвозди нужно строго вертикально, ни в коем случае не в сторону тела.
