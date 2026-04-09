Участники Великой Отечественной войны в Хабаровском крае получат ежегодную выплату ко Дню Победы

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО в апреле направит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. Согласно указу президента, выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, сообщает пресс-служба фонда.
«Выплаты, полагающиеся к 9 маяу частникам Великой Отечественной войны, доставляют, начиная с 3 апреля банками и почтой в обычные сроки вместе с пенсией. Обращаться с заявлением для получения средств не нужно, выплаты поступят беззаявительно. Вся предварительная работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций уже проведена», — отметила управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Средства получат ветераны, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе Великой Отечественной войны, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что ко Дню Победы Авиакомпания «Аврора» запускает акцию, адресованную участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также «детям войны» — тем, кто пережил лишения военного времени еще ребенком. В рамках акции можно совершить бесплатный перелет на всех собственных внутренних рейсах авиакомпании.