Супруги из Норильска стали родителями тройняшек

В Норильске сотрудники городского отдела ЗАГС выдали одновременно три свидетельства о рождении. Супруги Исмагиловы стали родителями тройняшек. У них родились девочка и два мальчика. Малышей назвали София, Руслан и Арслан. А дома их ждет старший брат Данил.
— Рождение тройняшек — это не просто редкость, а настоящее волшебство, которое случается так нечасто и всегда вызывает трепет и восхищение. Пусть дом Исмагиловых всегда будет наполнен детским смехом, теплом и уютом, а сердца родителей — гордостью и нежностью. Пусть малыши растут здоровыми, крепкими и счастливыми, — поздравляют многодетную семью в краевом Агентстве ЗАГС.