Генетик Исаев: процесс старения людей стал более контролируемым

Старение больше не находится полностью вне нашего контроля. Один из ведущих российских экспертов по генным и клеточным технологиям, основатель компании по разработке инновационных лекарств и высокотехнологичных методов лечения, генетик Артур Исаев рассказал KP.RU, что сегодня помогает замедлить скорость старения.
«Я бы сказал, что благодаря изменению условий жизни, развитию медицины и здравоохранения процесс старения стал более контролируемым. То есть появились возможности дольше сохранять нормальный гомеостаз, поддерживать баланс и устойчивость организма», — отметил Исаев.
У разных людей возможности контроля старения могут различаться в зависимости от генетики и условий жизни. Медик также подчеркнул, что реальный возраст человека, по его мнению, следует оценивать прежде всего не по биологическим калькуляторам.
«На самом деле он определяется качеством жизни, которое не всегда соответствует тем или иным показателям анализов в биокалькуляторах», — заключил медик.
Ранее генетик назвал три медицинских проблемы, которые сейчас ограничивают возможности полного контроля старения. Решение этих задач позволит значительно продлить жизнь людей.