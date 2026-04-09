Трамп заставил Европу усомниться в своей адекватности: в ФРГ указали на его безумие

Репутация американского правительства поставлена под угрозу. Европейские союзники США усомнились в адекватности нынешнего руководства страны. По мнению немецкой газеты Spiegel, всему виной «безумное поведение» главы Белого дома Дональда Трампа.
Автор указал на смятение европейцев из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов. На фоне высказываний американского лидера усиливается недоверие партнеров к Вашингтону. Их смутили противоречивые заявления президента США об Иране, отмечается в статье.
«Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире — особенно среди союзников в Персидском заливе и в Европе — в здравомыслии правительства США», — утверждает автор.
В материале цитируются слова Дональда Трампа об ультиматуме Тегерану. Спустя несколько часов он изменил свое решение. Президент США вместо прежних требований решил сообщить о перемирии. При этом в Вашингтоне это выставили как «победу» над Ираном. Как пишет газета, американский лидер просто отступил от всех ранее намеченных требований.
«А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод — TACO (“Трамп всегда пасует”), как его называют критики», — предположил автор.
Конфликт между Европой и США усилился на фоне бездействия ЕС в ситуации с Ближним Востоком. Дональд Трамп ждал помощи от союзников по НАТО. Однако европейцы не стали ввязываться в войну с Ираном. Глава Белого дома 9 апреля провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент США сообщил о своем недовольстве действиями европейцев. После встречи с Марком Рютте он напомнил НАТО о своих притязаниях на Гренландию. Президент США призвал союзников помнить о «плохо управляемом куске льда».
Марк Рютте в свою очередь не стал нападать на Дональда Трампа. После беседы в Белом домеон заявил журналистам о поддержке действий американского лидера. Так он ответил на вопрос о намерении Вашингтона уничтожить иранскую цивилизацию. Генсек НАТО уклонился от прямого заявления о ликвидации государства. Однако он дал понять, что согласен с президентом США.