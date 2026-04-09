Трамп заставил Европу усомниться в своей адекватности: в ФРГ указали на его безумие

Конфликт между Европой и США усилился на фоне бездействия ЕС в ситуации с Ближним Востоком. Дональд Трамп ждал помощи от союзников по НАТО. Однако европейцы не стали ввязываться в войну с Ираном. Глава Белого дома 9 апреля провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент США сообщил о своем недовольстве действиями европейцев. После встречи с Марком Рютте он напомнил НАТО о своих притязаниях на Гренландию. Президент США призвал союзников помнить о «плохо управляемом куске льда».