Врач назвал три главных вызова, которые нужно преодолеть для продления жизни

Продлить жизнь и сохранить здоровье надолго можно, если контролировать ключевые факторы риска. Об этом KP.RU рассказал один из ведущих российских экспертов по генным и клеточным технологиям, основатель компании по разработке инновационных лекарств и высокотехнологичных методов лечения, генетик Артур Исаев.
«На сегодня видится три основных медицинских вызова, с которыми нам нужно справиться для значительного продления жизни. Это саркопения (потеря мышечной массы, которая в старшем возрасте пока необратима), хронические воспалительные процессы и нейродегенерация (то есть деградация мозга, центральной нервной системы. — Ред.)», — заявил медик.
Исаев подчеркнул, что современные технологии уже позволяют контролировать многие из этих процессов. Даже при наличии гипертонии, диабета второго типа или других хронических заболеваний правильное питание, движение и прием правильных препаратов способны значительно увеличить продолжительность и качество жизни.
Врач добавил, что в будущем, в течение 20−40 лет, появятся еще более эффективные инструменты для контроля старения и связанных с ним болезней, позволяя людям жить дольше и активнее.
