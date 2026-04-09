В Иркутской области 2,8 тысячи человек посетили медпоезд «Святой Пантелеймон»

С 10 марта по 6 апреля 2026 года передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон» работал в Иркутской области. Он останавливался на 23 станциях. Врачи провели больше 2,8 тысячи амбулаторных приемов и сделали 16,2 тысячи лабораторных исследований.
Медики выявили почти 4,9 тысячи случаев заболеваний, из них у 411 человек диагноз поставили впервые в жизни. Люди чаще всего жаловались на сердце и сосуды, проблемы с эндокринной системой, зрением, органами пищеварения и дыхания, а также на болезни опорно-двигательного аппарата.
В бригаду вошли терапевт, эндокринолог, невролог, офтальмолог, кардиолог, педиатр, лор, хирург и другие. Пациенты могли сделать флюорографию, маммографию, УЗИ, эндоскопию, ЭКГ, сдать анализы, в том числе на онкомаркеры.
В составе поезда — вагоны для лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических вагона, вагон-регистратура, хирургический, лабораторный вагон и вагон-ординаторская. Внутри все сделано так, чтобы могли комфортно пройти обследование люди с ограниченными возможностями здоровья.