В Волгоградской области миновала угроза атаки БПЛА

Действовавший более пяти часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

Действовавший более пяти часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

О возможной атаке украинских БПЛА волгоградцев предупредили накануне в 21:45. Угроза ночного налета миновала сегодня в 3:02, сообщили в РСЧС.

Отметим, что вскоре после объявления опасности в регионе поставили на паузу работу волгоградского аэропорта. Несмотря на то, что в расписании авиагавани нет никаких подвижек, о снятии ограничений специалисты Росавиации пока не заявляли.

Фото Андрея Поручаева.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
