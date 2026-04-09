В Волгоградской области миновала угроза атаки БПЛА

Действовавший более пяти часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.
О возможной атаке украинских БПЛА волгоградцев предупредили накануне в 21:45. Угроза ночного налета миновала сегодня в 3:02, сообщили в РСЧС.
Отметим, что вскоре после объявления опасности в регионе поставили на паузу работу волгоградского аэропорта. Несмотря на то, что в расписании авиагавани нет никаких подвижек, о снятии ограничений специалисты Росавиации пока не заявляли.
Фото Андрея Поручаева.
