В Красноярском крае проснулись клещи: за неделю пострадало 29 человек

Сезон активности клещей в Красноярском крае набирает обороты. По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю от укусов членистоногих пострадало 29 жителей региона, включая 9 детей. С начала сезона зарегистрировано уже 31 обращение. Наибольшее число случаев зафиксировано в Красноярске (14), Шушенском (6), Ермаковском (3) и Боготольском округах (2). Единичные случаи фиксировались в Ачинском, Балахтинско-Новосёловском, Большемуртинско-Сухобузимском, Емельяновском, Идринско-Краснотуранском, Каратузском округах. Отметим, что клещи встречаются не только в лесу, но и в черте населенных пунктов: на кладбищах, садовых и приусадебных участках. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности и сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита, если вы ещё не прошли вакцинацию.