Генетик раскрыл новую надежду науки для победы над старением

Молодые клетки, замороженные в запас, могут в будущем помочь человеку эффективно бороться со старением. Об этом KP.RU рассказал один из ведущих российских экспертов по генным и клеточным технологиям, основатель компании по разработке инновационных лекарств и высокотехнологичных методов лечения, генетик Артур Исаев.
«Один из подходов — создание бэкапа, то есть резервной копии различных клеток и тканей, которые с возрастом изнашиваются и выходят из строя. Сейчас уже есть возможность сохранять в криобанке клетки кроветворной ткани, иммунной системы. У такой технологии огромный потенциал», — пояснил Исаев.
Генетик объяснил, что эти сохраненные клетки позже можно будет использовать как настоящий «ремонтный набор» для организма. Они смогут подавлять хроническое воспаление, восстанавливать иммунитет и запускать регенерацию тканей.
Пока технология клеточного бэкапа еще не стала массовой, однако медик уверен, что уже в ближайшие годы в этой области нас ждут серьезные прорывы. Они смогут заметно изменить подход к продлению здоровой жизни.
