Боец Ряполов: дрон-перехватчик «Елка» ловит все типы беспилотников ВСУ

Источник: Аргументы и факты

Российские военные начали применять новый дрон-перехватчик под названием «Елка», способный эффективно бороться с беспилотниками противника. Об этом сообщил стрелок-зенитчик Матвей Ряполов, отметив широкий спектр возможностей данного аппарата.

По его словам, устройство предназначено для перехвата различных типов дронов, включая разведывательные модели. «Елка» действует как специализированный беспилотник, который обнаруживает и нейтрализует вражеские цели в воздухе.

В Минобороны подчеркнули, что этот дрон уже успешно используется на одном из направлений боевых действий. Он применяется для защиты логистических маршрутов и позволяет эффективно противодействовать как разведывательным, так и ударным беспилотникам.

Ранее российский военнослужащий Евгений Яптунэ уничтожил два беспилотника и трёх солдат Вооружённых сил Украины, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.