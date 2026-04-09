Российские военные начали применять новый дрон-перехватчик под названием «Елка», способный эффективно бороться с беспилотниками противника. Об этом сообщил стрелок-зенитчик Матвей Ряполов, отметив широкий спектр возможностей данного аппарата.
По его словам, устройство предназначено для перехвата различных типов дронов, включая разведывательные модели. «Елка» действует как специализированный беспилотник, который обнаруживает и нейтрализует вражеские цели в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что этот дрон уже успешно используется на одном из направлений боевых действий. Он применяется для защиты логистических маршрутов и позволяет эффективно противодействовать как разведывательным, так и ударным беспилотникам.
Ранее российский военнослужащий Евгений Яптунэ уничтожил два беспилотника и трёх солдат Вооружённых сил Украины, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.