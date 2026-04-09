Карлсон заявил, что США потерпели поражение в конфликте с Ираном

Соединённые Штаты потерпели поражение в конфликте с Ираном, заявил журналист из США Такер Карлсон.
«Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Карлсон отметил, что речь идёт не о победе, а о поражении.
«Военные базы США в регионе были разрушены или, по крайней мере, серьёзно повреждены; часть американских военных была выведена, отступила. Это нехорошо. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости.. это поражение», — говорится в публикации.
Кроме того, он напомнил о потерях ВС Соединённых Штатов в Иране и ущербе для жителей США, которые платят налоги.
«Американцы погибли. Америка стала беднее. Америка стала слабее», — заявил Карлсон.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии на Ближнем Востоке. В Иране заявили о своей победе над США. Израиль продолжил наступление на Ливан.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.