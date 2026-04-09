Хабаровчане могут сдать ненужные монеты в обмен на бумажные купюры

В Хабаровском крае жители могут сдать накопившуюся мелочь и обменять её на бумажные купюры или зачислить на банковский счёт. Всероссийская акция «Монетная неделя» стартовала 6 апреля и продлится до 18 апреля включительно, сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Хабаровскому краю.
Многие люди годами собирают монеты в копилках, карманах и кошельках. Благодаря акции эти деньги возвращаются в оборот, а Банк России экономит на чеканке новых. Так, в прошлом году хабаровчане за две «Монетные недели» сдали почти три тонны монет — это более 700 тысяч штук на сумму 2,7 миллиона рублей. При этом каждая третья монета была номиналом один рубль.
«Жители региона уже несколько лет активно участвуют в монетной неделе, и каждый раз в оборот возвращается значительное количество монет», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
Условия обмена могут немного отличаться в разных банках и магазинах, поэтому лучше заранее уточнить правила в выбранном месте. Специалисты советуют рассортировать монеты по номиналу, чтобы не было необходимости делать это на месте. Зачислить мелочь на счёт можно только в банке, а для крупного обмена в кассе могут попросить паспорт.
Акция помогает не только избавиться от скопившейся мелочи, но и вернуть её в экономику региона.