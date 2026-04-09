Военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество на СВО

В начале апреля бойцы 64 мотострелковой бригады группировки «Восток» решительными и умелыми действиями после освобождения населённого пункта Терноватое, взяли под контроль крупный район обороны врага и освободили Бойково Запорожской области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе боев уничтожено более роты живой силы врага, 5 боевых бронемашин и 9 пикапов. Под контроль взято 5 кв. км. территории.
Не так давно штурмовые подразделения 64 мотострелковой бригады освободили 3 населённых пункта, что дало возможность для дальнейшего продвижения всей группировки войск «Восток».
Бойцы одного из штурмовых взводов, после освобождения населённого пункта Першетравное, с позывными «Художник», «Будда» и «Камчатка» под руководством командира с позывным «Аржан» получили боевую задачу по дальнейшему продвижению. Им предстояло атаковать опорный пункт врага.
Благодаря молниеносному штурму, осуществлённому на мотоциклах, они смогли приблизиться к врагу вплотную, не оставив противнику ни единого шанса их обнаружить.
После непродолжительной схватки враг был повержен. Один раненый, но уцелевший военнослужащий ВСУ предпочёл сдаться. Остальные были уничтожены в стрелковом бою.
В течение двух недель наши герои удерживали захваченный опорный пункт врага и собирали необходимый объём разведданных. Постоянно попадая под атаки дронов типа «Бабы-Яги» и FPV-дронов, бойцы не дрогнули и не отступили.
Враг неоднократно пытался отбить опорный пункт, но все его попытки были безуспешными.
Через две недели, после продвижения наших войск, группе была дана команда отойти для ротации. Благодаря грамотному командованию командира с позывным «Аржан», группа вышла без потерь, с живым пленным ВСУ и трофейным оружием.