РФ обошла Польшу на выборах в совет Всемирной продовольственной программы

Россия стала членом совета Всемирной продовольственной программы.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация обошла Польшу, которую поддерживали европейские страны, на выборах в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (ВПП). Об этом журналистам сообщил заместитель постпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.

«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027—2029 годов», — отметил дипломат.

За место в совете конкуренцию России составила Польша, уточнил Чумаков, ее выдвинули страны Европы. И Варшава рассчитывала на поддержку европейских стран. Однако набрать достаточное число голосов Польше набрать не удалось.

Российский дипломат подчеркнул, что победа России подтвердила признание всего мира нашего вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования.

Кроме того, напомнил Чумаков, наша страна многие годы была надежным и ответственным партнером ВПП. Вместе с тем Москва неизменно следует базовым принципам. А именно: Россия выступает против политизации гуманитарной помощи, отстаивает неукоснительное соблюдение основополагающих гуманитарных принципов.

Донорские взносы, которые делает Москва, уточнил заместитель российского постпреда в ООН, поступают не только для срочной помощи нуждающимся странам Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии. Москва также участвует в долгосрочных программах развития и обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее власти США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ООН). Речь идет о грантах на десятки миллионов долларов. Они обеспечивают продовольственную помощь в Йемене, Судане, Южном Судане, Гаити и Мали, а также Демократической Республике Конго (ДРК).

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн заявила, что жители сектора Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться вовремя.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше