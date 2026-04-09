РФ обошла Польшу на выборах в совет Всемирной продовольственной программы

Российская Федерация обошла Польшу, которую поддерживали европейские страны, на выборах в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (ВПП). Об этом журналистам сообщил заместитель постпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.
«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027—2029 годов», — отметил дипломат.
За место в совете конкуренцию России составила Польша, уточнил Чумаков, ее выдвинули страны Европы. И Варшава рассчитывала на поддержку европейских стран. Однако набрать достаточное число голосов Польше набрать не удалось.
Российский дипломат подчеркнул, что победа России подтвердила признание всего мира нашего вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования.
Кроме того, напомнил Чумаков, наша страна многие годы была надежным и ответственным партнером ВПП. Вместе с тем Москва неизменно следует базовым принципам. А именно: Россия выступает против политизации гуманитарной помощи, отстаивает неукоснительное соблюдение основополагающих гуманитарных принципов.
Донорские взносы, которые делает Москва, уточнил заместитель российского постпреда в ООН, поступают не только для срочной помощи нуждающимся странам Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии. Москва также участвует в долгосрочных программах развития и обеспечения продовольственной безопасности.
Ранее власти США решили прекратить финансирование помощи по Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ООН). Речь идет о грантах на десятки миллионов долларов. Они обеспечивают продовольственную помощь в Йемене, Судане, Южном Судане, Гаити и Мали, а также Демократической Республике Конго (ДРК).
До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн заявила, что жители сектора Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться вовремя.