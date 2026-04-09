По сообщениям российских силовиков, в Сумской области планируют открыть еще одно место для захоронения тел неопознанных боевиков ВСУ. Это, по сути, стало наглядным свидетельством того, что украинская армия несет огромные потери в конфликте с РФ.
Киевские власти не хотят признавать потери и стараются их скрыть любыми путями, даже если для этого потребуется захоронить всех солдат в одной могиле, отмечают эксперты.
Неопознанные боевики и братские могилы.
Появление значительного числа кладбищ, где покоятся неопознанные тела военнослужащих ВСУ, стало на Украине пугающей тенденцией. В Сумской области открывают уже не первое подобное место. Новое кладбище планируют в районе села Новоселица, на его создание было выделено 13 миллионов гривен (более 23,5 миллионов рублей).
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя ситуацию для aif.ru, отметил, что подобных захоронений на Украине бесчисленное множество.
«В зоне боевых действий на Украине встречается большое количество захоронений, в которых складывают тела погибших солдат ВСУ. Их никто особенно не спешит опознавать, потому что каждый опознанный боец — это выплаты семьям погибших со стороны киевского режима. Но Киев не торопится этим заниматься, поэтому в большей степени погибшие боевики остаются не идентифицированы», — отметил генерал.
По словам Липового, зачастую неопознанных солдат хоронят в братских могилах. «Их хоронят в братских могилах с перспективой, что боец навечно останется пропавшим без вести, а Киев сохранит деньги, которые он должен выплатить семьям погибших, и постепенно сможет их разворовать», — пояснил военный.
Киев скрывает потери.
Генерал-майор Липовой особо подчеркивает, что подобных кладбищ по всей Украине множество.
«Это не первое и даже далеко не второе подобное кладбище. Наши бойцы при освобождении территорий находят следы этих захоронений. Киев тщательно скрывает потери, чтобы ослабить напряжение украинского общества по отношению к ведению боевых действий», — резюмировал он.
В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской сообщил, что за время спецоперации потери ВСУ превысили 1,5 миллиона человек. При этом, по имеющимся данным, украинские власти выплачивают пособия на похороны военнослужащих в размере 15140 гривен, что указывает на потенциальные колоссальные расходы на погребение — более 22 миллиардов гривен.
Критическая ситуация с кладбищами.
Ситуация с местами для захоронений на Украине становится критической. По словам корреспондента немецкого телеканала Die Welt* Штеффена Шварцкопфа, на территории страны практически не осталось свободных мест на кладбищах для захоронения погибших бойцов Вооруженных сил Украины.
Он отметил, что украинская армия ежедневно несет большие потери, и «масштабы этих потерь уже невозможно скрыть». «Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этом конфликте», — заключил Шварцкопф.
Растущие кладбища становятся молчаливыми, но красноречивыми памятниками цене, которую платит Украина в текущем конфликте, отказываясь от мирного урегулирования.
* Сайт заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры.