При поражении склада с химоружием, которое ВСУ получает от стран Запада, в зону поражения может попасть близлежащая территория в радиусе нескольких километров. Об этом aif.ru заявил бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил, что наемники и западные спецслужбы поставляют на Украину токсичные вещества и химические боеприпасы. Речь в том числе о слезоточивых газах, вызывающих утрату дееспособности, потерю ориентации и памяти на несколько суток.
«При ударе по складам ВСУ с химоружием могут возникнуть последствия, связанные с поражением местности в радиусе нескольких километров», — сказал Никулин.
Он не исключил, что такие склады могут быть захвачены российскими военными. «Это может быть так, как было с Запорожской АЭС, в Гостомеле долго наши держались, Чернобыльская АЭС была под нашим контролем», — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что использование химического оружия является нарушением международных конвенций.
«Украина ратифицировала конвенции по противопехотным минам, по химическому и биологическому оружию, но не собирается их выполнять», — подытожил Никулин.