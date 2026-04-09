Spiegel: Безумное поведение Трампа усилило сомнения союзников в адекватности США

Безумное поведение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа усилило сомнения у союзников Вашингтона в адекватности американского правительства. Об этом написало немецкое издание Spiegel.
— Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире — особенно у союзников в Персидском заливе и Европе — в здравомыслии правительства США, — сказано в статье.
Утром глава Белого дома требовал от Ирана исполнения ультиматума, а уже вечером заявил о «победе», по сути отступив от своих требований, отметил автор материала.
— А что, если Трамп просто потерял самообладание через несколько часов и сдался, применив свой обычный метод — TACO («Трамп всегда пасует»), как его называют критики? — иронично написали в публикации.
Соединенные Штаты Америки потребуют, чтобы Иран сдал ядерные материалы. Об этом 8 апреля сообщил вице-президент и глава американской делегации на переговорах с исламской республикой Джей Ди Вэнс. Он напомнил о словах Дональда Трампа про то, что Тегеран не должен иметь возможность создавать ядерное оружие и обогащать уран для этой цели.