В Красноярске пройдет гала-концерт фестиваля «Творческая встреча — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 18 апреля состоится гала-концерт XXXII фестиваля-конкурса самодеятельного творчества работников образования и ветеранов педагогического труда «Творческая встреча».
Площадкой станет Краевой дворец молодежи.
В программе — лучшие номера участников фестиваля в разных жанрах: хореография, вокал, инструментальное и ансамблевое исполнение. Также пройдет церемония награждения победителей.
Для гостей подготовят мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, где можно будет создать украшение «Цветы тундры».
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Академика Павлова, 21. Запись и дополнительная информация доступны по телефонам, сообщили организаторы.
