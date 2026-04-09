Пермские врачи спасли жителя Удмуртии, у которого могло остановиться сердце

Врачи спасли пациента из Удмуртии с нарушением ритма сердца, которое могло привести к смерти.
В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, что ранее мужчина перенёс инфаркт и у него возникла желудочковая тахикардия с высокой частотой сердечных сокращений более двухсот ударов в минуту. Его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу (Ижевск) с приступом аритмии. Любой из приступов срыва ритма мог закончиться остановкой сердца.
Заведующий республиканским центром экстренной медицинской помощи (санавиации) Первой РКБ Андрей Багаутдинов пояснил, что для выбора тактики лечения была проведена телемедицинская консультация с пермскими врачами федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Специалисты пришли к выводу, что мужчине необходимо установить кардиовертер-дефибриллятор. Для этого нужно было как можно быстрее отвезти пациента в Пермь. На реанимобиле путь занял бы четыре часа, поэтому мужчину решили доставить в краевой центр бортом санавиации.
В Перми пациенту имплантировали дефибриллятор, который будет постоянно отслеживать сердечную деятельность и при возникновении жизнеугрожающих аритмий мгновенно отреагирует, проведя антитахикардитическую стимуляцию или дефибрилляцию сердца, пояснила врач-сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения № 3 ФЦССХ Римма Гордийчук. На шестые сутки после операции жителя Удмуртии выписали домой.
«Сейчас чувствую себя прекрасно: после операции сразу сердце по-другому заработало. В больнице все очень хорошо: и условия, и медицинский персонал. Как будто домой попал! И это почти что так: в нескольких километрах от моего села в Удмуртии начинается Пермский край», — сказал спасённый врачами мужчина.
К слову, за год из Удмуртии в Пермь привозят примерно 10 пациентов, преимущественно с сердечно-сосудистой патологией.