В Хабаровске автобусный маршрут № 177 переведут на регулируемый тариф

В Хабаровске с 1 сентября 2026 года маршрут № 177 будет переведён на регулируемый тариф. Об этом сообщается на сайте Законодательной Думы Хабаровского края.
Министерство транспорта совместно с администрацией города и перевозчиками провели выездную проверку проблемных автобусных маршрутов, по которым регулярно поступают жалобы от жителей, в том числе через соцсети губернатора. Основные претензии — постоянные задержки, грязные салоны, неработающие печки и кондиционеры.
Первым проверили городской маршрут № 82, который идёт от Комсомольской площади до СНТ «Вершины». Главная проблема здесь — большие задержки в часы пик. Перевозчик уже купил семь новых автобусов, которые выйдут на линию в июне. Стоимость проезда на этом маршруте больше года не повышается.
Затем рабочая группа отправилась в Индустриальный район, где проверила краевой маршрут № 177. Автобусы на нём давно не обновлялись, а график часто сбивается. Жители также жалуются на большие интервалы движения на городском маршруте № 27.
По итогам выезда принято решение после окончания срока действующего разрешения объединить маршрут № 27 с краевым № 177, поскольку они частично дублируют друг друга. Это позволит сократить интервалы и оптимизировать движение. Кроме того, на маршрут № 177 планируется выпустить больше автобусов. Министерство транспорта и городская администрация уже работают над этим вопросом.