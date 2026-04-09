Отмыть дом и напечь гору куличей: как волгоградцы встречают Чистый четверг

— В хуторе Рог-Измайловский Новоаннинского района выпечку из теста называли пасхой. Сам рецепт теста, который использовала моя бабушка, я не запомнила, но вот процесс изготовления помадки для украшения помню, как сейчас, — рассказывает педагог из Волгоградской области, автор теплого ностальгического блога Галина Кошельник. — Четыре белка — боже упаси, чтобы в миску попала хотя бы капелька желтка — взбивали венчиком, постепенно подсыпая сахара из граненого стакана с пояском. Готовность смеси мы с сестрой проверяли пальцем. Помадка не должна была стекать. Важно, и чтобы добавленный сахар не хрустел на зубах. В это время бабушка тонко раскатывала тесто, разрезая его на полоски шириной 3−3,5 сантиметра. После она выкладывали их на пасхи крестом, другие полоски накручивала на спичку, не удаляя при этом серную головку. Таким образом у нее получались розочки. Один цветок она ставила посередине, а четыре других — по углам получившейся фигуры. Только после полного остывания выпечки мы с сестрой брались за помадку. Готовый продукт уносили в горницу и ставили на угольник под святой угол. А вот остатки помадки с венчика сразу же слизывали. Вкус этого самого простого лакомства забыть невозможно…