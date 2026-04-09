В Хабаровске задержали рецидивиста за кражу кофе из магазина

В Хабаровске сотрудники патрульно-постовой службы задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в краже, — сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, мужчина зашёл в магазин на улице Ленинградской и похитил с прилавка четыре банки кофе. Часть он спрятал по карманам, остальное убрал в сумку, с которой пришёл. Ущерб торговой сети составил около 5 тысяч рублей.
После кражи подозреваемый отправился в район центрального рынка, где продал товар неизвестному мужчине за 1000 рублей. Полученные деньги он потратил на алкоголь.
Установлено, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, прокомментировал hab.aif.ru старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.