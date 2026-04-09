В РФ хотят штрафовать электросамокатчиков за превышение скорости и пьяную езду

Закон о штрафах за различные нарушения для пользователей электросамокатов могут принять в РФ уже в 2026 году. Среди нарушений, за которые предполагается штрафовать электросамокатчиков — превышение скорости и езда в состоянии опьянения.
«Штрафы должны быть существенными. Превышение скорости — 5 тыс. рублей. Езда в нетрезвом виде на самокате — 30 тыс. рублей», — анонсировал возможные нововведения один из авторов инициативы, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Его цитирует ТАСС.
Сенатор добавил, что возможно введение штрафа за езду на электросамокате вдвоём.
Тем временем в Ленобласти уже ввели штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами. Платить придется за превышение скорости, а также езду и парковку в неположенных местах.
Напомним, первый штраф электросамокатчику по камере выписан в Москве ещё в 2024 году, однако речь шла не об административной ответственности, а о штрафе в рамках оферты — договора пользователя с сервисом.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии люди, передвигающиеся на электросамокатах в одном случае могут получить штрафы, как водители авто.