В ГД рассказали, как жильцы могут сменить управляющую компанию

По словам депутата, для смены управляющей компании необходимо инициировать общее собрание жильцов, обеспечить кворум (более 50% участников), принять решение большинством голосов, оформить протокол собрания, затем уведомить действующую управляющую компанию и органы жилищного надзора и выбрать новую УК или иной способ управления домом.
«Люди жалуются на одно и то же: бездействие управляющих компаний и игнорирование проблем жителей. Но при этом многие даже не знают, что управляющую компанию можно сменить», — отметил он.
Свищев предупредил, что на практике процедура может оказаться сложной и потребовать активной позиции собственников. «Это не быстрый процесс, но он абсолютно реален. Главное — объединиться и действовать последовательно. Важно понимать, что добросовестное содержание дома — в интересах самих УК, так как от этого напрямую зависит их доход», — подчеркнул парламентарий.
Среди факторов, которые следует учитывать при смене УК, — корректность оформления документов и протоколов, прозрачность голосования, готовность новой управляющей компании принять дом и передача технической документации и расчетов, добавил депутат.