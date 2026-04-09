В ГД рассказали, как жильцы могут сменить управляющую компанию

Для этого необходимо провести голосование на общем собрании собственников, отметил депутат Дмитрий Свищев.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома могут сменить управляющую компанию (УК) через голосование на общем собрании собственников. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По словам депутата, для смены управляющей компании необходимо инициировать общее собрание жильцов, обеспечить кворум (более 50% участников), принять решение большинством голосов, оформить протокол собрания, затем уведомить действующую управляющую компанию и органы жилищного надзора и выбрать новую УК или иной способ управления домом.

«Люди жалуются на одно и то же: бездействие управляющих компаний и игнорирование проблем жителей. Но при этом многие даже не знают, что управляющую компанию можно сменить», — отметил он.

Свищев предупредил, что на практике процедура может оказаться сложной и потребовать активной позиции собственников. «Это не быстрый процесс, но он абсолютно реален. Главное — объединиться и действовать последовательно. Важно понимать, что добросовестное содержание дома — в интересах самих УК, так как от этого напрямую зависит их доход», — подчеркнул парламентарий.

Среди факторов, которые следует учитывать при смене УК, — корректность оформления документов и протоколов, прозрачность голосования, готовность новой управляющей компании принять дом и передача технической документации и расчетов, добавил депутат.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше