В Красноярском крае депутата не хотели лишать мандата за систематические прогулы заседаний

Прокуратура Красноярского края с трудом добилась лишения мандата депутата Байкитского сельского Совета, который более 6 месяцев не появлялся на заседаниях.
О том, что народный избранник длительное время не участвует в работе Совета, в надзорное ведомство пожаловалась жительница села Байкит. В ходе проверки выяснилось, что с 2024 по 2025 годы депутат, переехавший на постоянное место жительство в Красноярск, пропустил собрания без уважительных причин и без каких-либо уведомлений об этом.
«Прокурор внес представление в Совет депутатов и потребовал немедленно лишить его статуса, но члены единогласно отказались исполнять требование устава и лишать коллегу мандата. Тогда был подан, но иск. Но суд отказал в его удовлетворении, решив, что права жителей не пострадали — решения принимались большинством, а вмешательство было бы чрезмерным. Суд первой инстанции постановил, что Совет сам вправе оценивать уважительность причин отсутствия. Прокуратура обжаловала решение в вышестоящий суд и апелляционная инстанция согласилась с принципиальной позицией. Решение районного суда отменили, депутата лишили статуса», — рассказали в надзорном ведомстве.
