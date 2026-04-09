В Красноярском крае депутата не хотели лишать мандата за систематические прогулы заседаний

«Прокурор внес представление в Совет депутатов и потребовал немедленно лишить его статуса, но члены единогласно отказались исполнять требование устава и лишать коллегу мандата. Тогда был подан, но иск. Но суд отказал в его удовлетворении, решив, что права жителей не пострадали — решения принимались большинством, а вмешательство было бы чрезмерным. Суд первой инстанции постановил, что Совет сам вправе оценивать уважительность причин отсутствия. Прокуратура обжаловала решение в вышестоящий суд и апелляционная инстанция согласилась с принципиальной позицией. Решение районного суда отменили, депутата лишили статуса», — рассказали в надзорном ведомстве.