Огонь у самой кромки леса: под Новоселово за семь часов остановили крупный пожар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новоселовском районе Красноярского края лесные пожарные ликвидировали два очага возгорания сухой травы и не допустили перехода огня в лес. Пожар произошел между деревней Тесь и поселком Табажак.
Сигнал о возгорании поступил от главы сельсовета. На место выдвинулись две лесопожарные бригады на спецтехнике. Добраться до очага было сложно: дорогу размыло талыми водами, технику дважды вытаскивали из колеи.
К моменту прибытия пожар охватил поле на протяжении нескольких километров, а с одной стороны огонь уже начал заходить в лес. Специалисты с воздуходувками и ранцевыми огнетушителями вышли на кромку пожара.
Тушение осложняли ветер и рельеф. Склоны достигали уклона до 45 градусов, почва оставалась мерзлой, что исключало прокладку минерализованной полосы. В этих условиях применили комбинированную тактику: трактор срезал траву и верхний слой почвы, после чего провели встречный отжиг.
Пожар удалось локализовать и ликвидировать почти за семь часов. Огонь остановили в нескольких метрах от леса и не допустили его распространения на площадь около трех гектаров.
Причины возгорания устанавливаются. В лесопожарном центре напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.
Напомним, накануне аналогичный пожар произошел в этом же районе — вблизи села Анаш. Тогда огонь остановили в десяти метрах от леса, ликвидация заняла четыре часа, площадь возгорания составила 6,5 гектара.