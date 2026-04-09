Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь у самой кромки леса: под Новоселово за семь часов остановили крупный пожар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новоселовском районе Красноярского края лесные пожарные ликвидировали два очага возгорания сухой травы и не допустили перехода огня в лес. Пожар произошел между деревней Тесь и поселком Табажак.

Сигнал о возгорании поступил от главы сельсовета. На место выдвинулись две лесопожарные бригады на спецтехнике. Добраться до очага было сложно: дорогу размыло талыми водами, технику дважды вытаскивали из колеи.

К моменту прибытия пожар охватил поле на протяжении нескольких километров, а с одной стороны огонь уже начал заходить в лес. Специалисты с воздуходувками и ранцевыми огнетушителями вышли на кромку пожара.

Тушение осложняли ветер и рельеф. Склоны достигали уклона до 45 градусов, почва оставалась мерзлой, что исключало прокладку минерализованной полосы. В этих условиях применили комбинированную тактику: трактор срезал траву и верхний слой почвы, после чего провели встречный отжиг.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать почти за семь часов. Огонь остановили в нескольких метрах от леса и не допустили его распространения на площадь около трех гектаров.

Причины возгорания устанавливаются. В лесопожарном центре напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.

Напомним, накануне аналогичный пожар произошел в этом же районе — вблизи села Анаш. Тогда огонь остановили в десяти метрах от леса, ликвидация заняла четыре часа, площадь возгорания составила 6,5 гектара.