Иркутский космонавт Сергей Микаев участвует в испытании ИИ на борту МКС

Нейросеть впервые распознает речь экипажа прямо на орбите.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 9 апреля. На Международной космической станции (МКС) впервые применяют искусственный интеллект для распознавания речи космонавтов. Эксперимент проходит прямо на орбите, в нём принимают участие командир станции Сергей Кудь-Сверчков и иркутский космонавт Сергей Микаев.

Речь идёт о бортовой большой языковой модели, которая функционирует полностью автономно — без подключения к наземным серверам. По словам Сергея Кудь-Сверчкова, на первом этапе нейросеть обучают распознавать человеческую речь и автоматически преобразовывать её в текст. В дальнейшем этот текст используется для создания заметок, кратких резюме и служебных записей.

ИИ уже выполняет ряд практических задач: протоколирует сеансы связи, готовит сообщения для передачи на Землю, а также формирует отчёты экипажа. Система адаптирована к специфическим условиям МКС: она справляется с высоким уровнем фонового шума, распознаёт большое количество профессиональных терминов и аббревиатур, а также обрабатывает смешанную русско-английскую речь, пишет ТАСС (18+).

Напомним, российский космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем тг-канале (18+) фотографию Иркутска с орбиты Земли. На снимке — летний город.