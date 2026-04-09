Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске открылся центр поддержки семей «Точка опоры»

Учреждение ориентировано на поддержку материнства, отцовства и детства, а также на сохранение традиционных семейных ценностей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 9 апреля. В Иркутске начал работу центр «Точка опоры. Семья». На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, зампред правительства региона Наталья Дикусарова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский, сенатор Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Александр Ведерников, а также председатель Фонда имени Иннокентия Сибирякова Дмитрий Толоконников.

Центр, реализованный фондом, ориентирован на поддержку материнства, отцовства и детства, а также на сохранение традиционных семейных ценностей. Его основная задача — помогать женщинам и семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Открытие учреждения напрямую отвечает приоритетам государственной политики, где ключевыми остаются вопросы повышения рождаемости и укрепления демографии. Семья и традиционные духовно-нравственные ценности рассматриваются как фундамент общества и залог стабильного будущего России.

Новый центр соответствует целям нацпроекта «Семья» и партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», который направлен на защиту прав семей, поддержку семейных ценностей, а также на консолидацию общественных организаций, социальных НКО, органов власти и активных граждан.

«Сегодня президент ставит важную амбициозную задачу по поддержке семьи и материнства. На федеральном уровне создаётся основа, чтобы максимально продвинуть эту повестку в массы для жителей нашей страны. Мы формируем эту мысль и на областном уровне: есть меры поддержки, мы смотрим, как их можно усовершенствовать. И как раз частно-государственное партнёрство — это одно из звеньев этой поддержки семьи и материнства», — подчеркнул губернатор Иркутской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Кобзев.

В день открытия центр уже принял первых посетителей. Им рассказали: в этом пространстве никого не оставят один на один с проблемами. Здесь можно получить психологическую консультацию, помощь в решении бытовых и юридических вопросов, сопровождение в конкретной жизненной ситуации.

