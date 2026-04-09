«Рукопожатие через небо»: угольщики СУЭК-Красноярск присоединились к мероприятиям Всероссийской Недели космоса

«Мы подумали: а что может быть масштабнее, чем соединить историю предприятия с историей космоса? Так родилась наша выставка. Глядя на работы участников, понимаешь, что 75 лет мы даем стране уголь, а 65 лет назад страна открыла дорогу к звездам. И в том, и в другом — значимый для всей страны подвиг. Особенно трогательно, что наши сотрудники и их дети рисуют горную технику на других планетах, будто продолжение нашего труда неизбежно уходит в космос. А снимок от Кирилла Пескова, где наш разрез виден с орбиты, как рукопожатие через небо. В год 75-летия такой подарок бесценен», — поделилась организатор конкурса, ведущий специалист отдела по персоналу и социальным вопросам Назаровского разреза Наталья Зима.