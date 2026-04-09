Почему логотипом MAX стало «графическое облачко» и откуда название: гендиректор мессенджера объяснил его особенности

В 2025 году в России запустили мессенджер MAX. Он неспроста выглядит как «графическое облачко». Такой логотип символизирует дружеское общение. Название мессенджера, в свою очередь, отражает его концепцию. Оно означает «максимум возможностей». С таким пояснением выступил генеральный директор MAX и вице-президент VK Фарит Хуснояров в беседе с RT.
Он рассказал, что на начальных этапах создатели нацмессенджера рассматривали другие варианты его названия. Однако специалисты остановились на MAX. Гендиректор мессенджера отметил, что именно так принято сокращать слово «максимум».
«Название точно отображает концепцию нацмессенджера — “Максимум возможностей” — для общения с друзьями и близкими, получения востребованных услуг, удобного взаимодействия с бизнесом и государственными учреждениями», — прокомментировал Фарит Хуснояров.
Он также более детально расшифровал логотип мессенджера. Как подчеркнул гендиректор ресурса, такое графическое оформление помогает легко идентифицировать MAX среди других приложений. Облачко также случит символом общения в цифровом формате, добавил он.
«У большинства мессенджеров брендинг и иконка приложения — это вариации на тему стилизации текстовых сообщений. Это не случайно: логотип выполняет важную функцию — помогает пользователю быстро находить приложение на экране смартфона», — заключил Фарит Хуснояров.
Об особенностях ресурса поразмышлял предприниматель и IT-эксперт Юрий Гизатуллин. Он указал на преимущества MAX перед другими мессенджерами. В том числе он опережает аналогичные ресурсы за счет своего статуса — государственного. Это дает возможности безопасно интегрировать туда многие функции. Приложение выигрывает как доверенная среда коммуникации между гражданами РФ, бизнесом и государством, отметил предприниматель.
Между тем к середине марта количество зарегистрированных пользователей национального мессенджера достигло 100 миллионов. Ежедневная аудитория сервиса составила около 70 миллионов человек. Пользователи каждый день отправляют более 1 миллиарда сообщений, а также совершают порядка 28 миллионов звонков.