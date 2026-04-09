На трассе в Хабаровском крае произошёл обвал дороги, движение перекрыто

На месте уже работают специалисты и спецтехника.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на дороге между Новым Ургалом и селом Чекунда произошёл обвал грунта. Движение по этому участку полностью перекрыто, сообщил глава района Антон Харин в своих соцсетях.

Из-за сильного размыва и обвала дорожного полотна проезд автомобильного транспорта временно невозможен. На месте уже работают специалисты и спецтехника. Глава района лично приехал на место и координировал работы по устранению последствий.

Сейчас выявлено два участка с наледью и один крупный обвал почвы. Сегодня техника приступит к расчистке. Движение планируют восстановить в ближайшие два дня.

Автовладельцев просят пока воздержаться от поездок в этот район, чтобы не создавать дополнительных затруднений.

«Мы прилагаем все усилия для скорейшего восстановления движения и планируем решить проблему в ближайшие два дня», — отметил руководитель муниципалитета.