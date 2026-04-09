Ничего святого: как обманывают вдов и матерей погибших на СВО бойцов

Нечистые на руку граждане не гнушаются ничем. Даже памятью о тех, кто погиб на полях специальной военной операции. Звонят родственникам, спрашивают, какие награды за них получили, какие были выплаты. У них есть паспортные данные потенциальных жертв, адреса, место рождения, номера ИНН или СНИЛС. С их помощью мошенники пытаются выманить личную информацию и деньги. Убитые горем люди отвечают, тем более когда ждут звонка из воинской части или военкомата, реакции на запросы из части. Что должно насторожить и какие сведения нельзя никому сообщать — в материале «Парламентской газеты» (18+).
Не уточняйте ничего.
Мошенники звонят якобы из Министерства обороны, страховой компании, Социального фонда, из части, где служил погибший. Начинают с вопроса, все ли так называемые посмертные выплаты дошли до адресатов. Называют даже суммы, правда, ошибочные. Если предполагаемые деньги пока только на словах, пытаются убедить, что так и останется. Например, из-за неверных сведений о военнослужащем либо о его родных, которые имеют право на выплаты и льготы.
Убеждают, что исправить все можно, для этого предлагают составить соответствующее заявление и отправить его в Минобороны. Вот только бумагу смогут передать после уточнения личной информации. На всякий случай называют последние цифры в номерах паспорта, ИНН или СНИЛС.
После говорят, что есть СНИЛС погибшего, а нужен номер документа на имя вдовы или других близких. Значит, надо довнести правильные сведения. Отказаться нельзя — иначе заявление никуда не уйдет. Давят как раз на то, что у них есть вся информация, кроме некоторых нюансов, да и вообще они же не просят заходить по каким-либо ссылкам или сообщать коды из СМС. Если встречают отказ, сначала еще пытаются гнуть свою линию, а после хамят и отключаются. Но перезвонят еще не один раз.
Получите награду.
Есть такая песня — «Ордена не продаются». Награды — еще одна болезненная тема. Семье звонят опять же будто из Минобороны или областного военкомата. Говорят, что боец посмертно представлен к медалям или орденам, а то и к тем и к другим. На вопрос, к каким, перечисляют на всякий случай сразу несколько.
Если они до сих пор не получены, значит, чья-то недоработка. И снова надо заполнить заявление. Нетрудно догадаться, что без данных о личных документах никак. Как вариант, обещают прислать ссылку, по которой все это можно сделать без третьих лиц. Дальше каждый решает, стоит ли рисковать.
В ходу и другой сценарий, на первый взгляд лишенный всякой логики. По телефону родственников приглашают в военкомат за наградой. Назначают конкретный день, время и даже не спрашивают дополнительную информацию. Человек приходит в наградной отдел и попадает в неловкую ситуацию, когда выясняется, что насчет документов о представлении там не в курсе.
Видимо, все зависит уже от реакции человека на звонок. Если это происходит не первый раз, он догадывается, что его пытаются поймать на крючок и разговорить. Соответственно, общается без энтузиазма и становится неинтересен в качестве возможной жертвы.
Собирают улики.
Еще сюжет: якобы из канцелярии Минобороны проводят проверку военкоматов. Как будто оттуда поступили данные, что все причитающееся родственники получили. Снова заводят разговор и о наградах, к которым военнослужащего представили посмертно. В этом списке могут быть орден Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и другие. С большой вероятностью наследники погибшего даже не знают о них, не говоря уже о факте их получения. Если же на самом деле это так, требуется составить бумагу, чтобы появились основания для разбирательства.
Затем добавляют страшилку, что недобросовестные товарищи, которые отвечают за это направление, пишут от имени близких погибшего заявления на перечисление прилагающихся к наградам выплат в размере пяти окладов. Затем деньги делят между собой и в лучшем случае награду когда-нибудь потом передают семье. Варианта два — поддаться на уговоры и сообщить личные данные или распрощаться.
Эксперты советуют вообще не отвечать на незнакомые номера. Но как быть, если действительно не все вопросы решены, особенно в первое время после трагедии? Могут связаться из части, где боец служил, из военкомата, куда он приписан, или, в конце концов, с кладбища, где он захоронен, для согласования изображения на памятнике. Кстати, в последнем случае мошенники могут сослаться на то, что создается Аллея Памяти. И тут же просят пакет документов — фото бойца, сведения о награждении, паспорт ответственного от семьи за погребение.
Торопят — не спешите.
Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила «Парламентской газете», что зафиксировано более пяти тысяч преступных посягательств в отношении семей погибших во время СВО.
«Мы не можем оставлять семьи один на один с этим. Поэтому, кроме принятия целого пакета законов, призванных защитить граждан от мошенников, мы запустили образовательную программу “Финансовая опора для семей Героев”. Мы учим людей открывать счета, распоряжаться выплатами и, главное, распознавать мошенников», — рассказала депутат.
Лекции в онлайн-формате прошли во всех 89 регионах и пользовались колоссальным спросом, добавила политик.
«Игра на чувствах родных — это особенно подло. В состоянии скорби человек может не заметить подвоха и довериться тому, кому доверять не нужно, — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — Если вам звонят незнакомцы и сообщают, что ваш погибший родственник посмертно представлен к наградам или что возникли проблемы с выплатами, не торопитесь отвечать на вопросы. Такие звонки могут поступать от мошенников, которые выдают себя за сотрудников военкомата, Министерства обороны или страховой компании».
Если просят уточнить паспортные данные, назвать СНИЛС или ИНН, продиктовать код из СМС или перейти по ссылке для заполнения заявления, этого лучше не делать. Государственные органы не запрашивают такие сведения по телефону в неожиданных звонках, напомнил парламентарий. Если собеседник торопит, говорит, что иначе вы не получите выплаты или награды, и настаивает на немедленном ответе, это повод все перепроверить.
«Спокойно завершите разговор и свяжитесь с воинской частью или военкоматом по официальному номеру. Так вы сохраните свои данные и не дадите осквернить память ваших героев», — подытожил парламентарий.