Ничего святого: как обманывают вдов и матерей погибших на СВО бойцов

После говорят, что есть СНИЛС погибшего, а нужен номер документа на имя вдовы или других близких. Значит, надо довнести правильные сведения. Отказаться нельзя — иначе заявление никуда не уйдет. Давят как раз на то, что у них есть вся информация, кроме некоторых нюансов, да и вообще они же не просят заходить по каким-либо ссылкам или сообщать коды из СМС. Если встречают отказ, сначала еще пытаются гнуть свою линию, а после хамят и отключаются. Но перезвонят еще не один раз.