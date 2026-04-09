В Соцфонде назвали дату начала приема заявлений на новую семейную выплату

С 1 июля 2026 года Социальный фонд начнет принимать заявки на получение новой ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщили в ведомстве.
«С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума», — говорится в сообщении.
Уточняется также, что подать заявление нужно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. То есть, в 2026 году можно обратиться за средствами за 2025 год.
На выплату, напомнили в Соцфонде, могут претендовать работающие родители, которые в течение года платят НДФЛ в размере 13 процентов. После окончания года россиянам пересчитают налог в размере шести процентов. А разницу вернут гражданам.
Как всегда, необходимые документы подаются через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентском офисе Соцфонда России. Основную часть документов сотрудники Соцфонда будут запрашивать в ведомствах сами. Однако в некоторых случаях заявитель должен будет принести справки лично.
Напомним, о появлении новой семейной выплаты KP.RU писал еще в 2025 году. Тогда сообщалось, что льгота начнет действовать сразу для нескольких категорий граждан. В частности, обратиться за деньгами могут сразу оба родителя. Но только при выполнении ряда условий.
Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что в 2026 году россияне смогут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере от примерно 37 тысяч до 94 тысяч рублей.
До этого в Госдуме предложили значительно повысить материнский капитал: 1 миллион рублей за первого ребенка, 1,3 миллиона рублей за второго или третьего ребенка.
Вместе с тем, Минтруд предложил повысить декретные пособия в десять раз российским студенткам, обучающимся на очном отделении. По задумке ведомства, они должны получать до 235,4 тысячи рублей, в зависимости от региона. Министерство предложило изменить правила расчета декретных выплат, размер которых зависит от стипендии (от 2 до 5 тысяч рублей в данный момент).