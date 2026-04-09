В Соцфонде назвали дату начала приема заявлений на новую семейную выплату

Вместе с тем, Минтруд предложил повысить декретные пособия в десять раз российским студенткам, обучающимся на очном отделении. По задумке ведомства, они должны получать до 235,4 тысячи рублей, в зависимости от региона. Министерство предложило изменить правила расчета декретных выплат, размер которых зависит от стипендии (от 2 до 5 тысяч рублей в данный момент).