Порядка 250 тысяч ростков седума готовят для декорирования зеленых фигур в Красноярске

В теплицах «Управления зеленого строительства» специалисты подготавливают ростки седума для оформления фигур вертикального озеленения на улицах Красноярска. В УЗС рассказали, что оставшиеся с прошлого озеленительного сезона ростки седума используют в качестве «маточников» для молодых растений. Сейчас маточные растения уже окрепли и готовы к черенкованию. Специалисты аккуратно срезают часть верхушки маточного седума и высаживают ее в грунт. После того, как черенок укоренится, он будет готов к пересадке на фигуру. Для оформления городских фигур заготавливают около 250 тысяч растений. Каждый квадратный метр зеленого покрытия скульптуры состоит из порядка тысячи росточков. Традиционно озеленители готовят к сезону несколько сортов седума. А в этом году для декорирования фигур вертикального озеленения планируют применить также растения альтернантера и каланхоэ. Оформление зеленых фигур специалисты начнут ближе к началу лета, когда установится стабильная теплая погода.