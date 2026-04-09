Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по пункту выгрузки военной техники и беспилотников НАТО в порту Измаила Одесской области. Именно эта атака вскрыла факт поставки принципиально новых вооружений, которые западные партнеры пытались скрыть до последнего.
Как выяснилось, страны НАТО передают Украине не просто очередную партию БПЛА, а секретное оружие следующего поколения — дроны на оптоволокне с элементами искусственного интеллекта. Эта техника должна была пройти «обкатку» в реальном бою, чтобы затем поступить на вооружение армий альянса.
Почему Измаил стал целью номер один.
Украина могла получить из стран НАТО новейшие беспилотники на оптоволокне, оснащенные искусственным интеллектом. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя удар по целям в порту Измаила.
По словам генерала, за рубежом, в Европе, построено более десяти заводов по выпуску военного оборудования, дронов и другого вида вооружения. Вся эта продукция поставлялась и поставляется на территорию Украины водным путем в районы Одессы, Николаева, Очакова.
«Наша разведка отслеживает эти суда, наносит по ним упреждающие удары, делает все, чтобы не позволить этому оружию дойти до линии боевого соприкосновения и быть использованным против нас», — отметил Липовой.
Генерал подчеркнул, что удары наносятся на дальних подступах для того, чтобы предотвратить лишние потери, когда это оборудование дойдет до зоны боевых действий и начнет работать в полную силу.
Что скрывают Брюссель и Вашингтон.
Сергей Липовой акцентировал, что дроны, которые поступают на Украину, являются новейшей разработкой оборонного комплекса НАТО. Их ключевая особенность — управление по оптоволоконному кабелю, что делает их устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Эти БПЛА на оптоволокне присылают для апробации в условиях реальных боевых действий. Они снабжены искусственным интеллектом, у них есть много других технических новшеств, которые разрабатываются для того, чтобы устранить присутствующие на дронах недостатки. Идет апробация новой техники, не только дронов, но и стрелкового и бронетанкового вооружения», — пояснил Липовой.
Он добавил, что страны НАТО присылают на Украину новейшие образцы вооружения, чтобы проверить, как они зарекомендуют себя в реальных боевых условиях. Фактически Украина превращена в полигон для тестирования самого современного оружия альянса, где гибнут люди ради сбора телеметрии для западных корпораций.
Упреждающий удар как спасение жизней.
Уничтожение груза в Измаиле — не просто точечная акция, а стратегия. Не давая дронам с ИИ дойти до фронта, российские военные предотвращают будущие жертвы среди личного состава. Как только такое оружие появилось бы в зоне СВО, оно могло бы наносить удары с высокой точностью без участия человека, игнорируя традиционные «глушилки».
Аналитики отмечают, что оптоволоконные дроны уже проявили себя в ходе конфликтов как крайне опасная цель. А оснащение их нейросетями для распознавания целей делает систему полностью автономной. Именно против такого сценария и работает российская разведка, вылавливая «умные» боеприпасы еще на этапе выгрузки.