Эксперт Сафонов рассказал, кто получает пенсию более 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пенсия свыше 500 тыс. рублей в России, достигая отметки более 1 млн рублей, может быть у инструкторов-космонавтов и космонавтов 1-го класса. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом “полетных” до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей. Размер пенсии может достигать 85% денежного довольствия, то есть 1,062 млн рублей и 1,168 млн рублей соответственно», — рассказывал он.
Как отметил Сафонов, пенсия космонавта составляет 55% денежного довольствия при наличии определенной выслуги лет: для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый полный год сверх этого срока выплата увеличивается на 3%, но не более чем до 85% денежного довольствия.
А при выслуге у мужчин от 20 до 25 лет и у женщин от 15 до 20 лет размер пенсии уменьшается на 2% денежного довольствия за каждый год (в том числе и неполный), недостающий до полной выслуги, отметил профессор.
По данным Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения за выслугу лет по состоянию на 1 января 2026 года составляет 1 016 390 рублей.