В МАИ разрабатывают комплекс по дистанционному зондированию Земли для школ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Студенты Московского авиационного института (МАИ) работают над созданием бюджетного и легкого в использовании для школьников аналога существующих учебных комплексов по работе с данными дистанционного зондирования Земли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.
«Цель нашего проекта — сделать изучение космических технологий и планеты доступным и интересным для школьников. Дело в том, что на сегодняшний день школы редко могут позволить себе оборудование для приема спутниковых данных. Новый комплекс решает эту проблему за счет бюджетности и простоты использования — разобраться в работе системы можно даже без специальной подготовки», — сообщила лидер команды разработчиков, студентка МАИ Елизавета Соколова.
Проект реализуется студентами четвертого курса института № 6 «Аэрокосмический» МАИ как выпускная квалификационная работа в формате стартапа. Инициатива по защите ВКР в виде готового бизнес решения внедрена в МАИ в 2026 году в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования.
В состав разрабатываемой приемной станции входят антенна для приема данных с метеорологических спутников Земли, обучающие методические материалы и платформа — специальная программа, работающая на локальном компьютере. При использовании антенна настраивается на нужную частоту, ловит радиосигнал и передает его на компьютер. Далее программа, доступ к которой осуществляется по IP адресу и локальной Wi-Fi-сети, расшифровывает его, превращает в изображение и привязывает к географической карте. После этого школьники могут посмотреть, где именно на Земле был сделан снимок. Также согласно запросу программа анализирует снимок и предоставляет различную информацию: определяет облачность, выявляет пожары, оценивает состояние растительности и многое другое.
Сейчас университетская команда создает прототип комплекса — его планируют завершить к концу мая 2026 г. Далее необходимо провести пилотное тестирование в школах и организовать переговоры с заводом изготовителем о серийном выпуске антенн. Кроме того, команда планирует изучить возможности получения государственной поддержки, включая гранты.
